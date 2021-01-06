"الشخصية المظلمة".. دراسة تكشف سبب اختلاف الاستجابة لوباء كورونا

2021/01/06 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستجب جميع الأشخاص لتداعيات فيروس كورونا المستجد، بالطريقة نفسها، وفق دراسة جديدة، رغم أننا جميعا تعرضنا له باعتباره وباء مس العالم باسره.

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