2021/01/06 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شبكة "سي بي إس" الأميركية، الثلاثاء، مقطعا صوتيا أرسل إلى عدد من أبراج المراقبة في نيويورك، الاثنين، يتوعد بضرب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن بطائرة، "انتقاما لمقتل سليماني"، تزامنا مع اجتماع مجلس الشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("على غرار 11 سبتمبر".. الكشف عن "تسجيل صوتي" يهدد بضرب الكونغرس "انتقاما لسليماني") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("على غرار 11 سبتمبر".. الكشف عن "تسجيل صوتي" يهدد بضرب الكونغرس "انتقاما لسليماني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).