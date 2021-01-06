الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن

2021/01/06 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدّث باسم جورج دبليو بوش، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي الأسبق سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالعاصمة واشنطن، في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

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