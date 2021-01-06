هاشتاغ.. هوامش على ذكرى قادة النصر + فيديو

2021/01/06 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2021.01.06 – مر عام على استشهاد القادة قاسيم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في الجريمة التي ارتكبتها إدارة دونالد ترامب قرب مطار ب...

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