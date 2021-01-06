محسن رضائي: صادرات ايران للعراق قابلة للزيادة الى 10 اضعاف

2021/01/06 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان صادرات ايران الى العراق البالغة سنويا اكثر من 10 مليارات دولار قابل...

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