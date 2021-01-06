2021/01/06 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت النرويج أول دولة في العالم تتجاوز فيها السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات البنزين والديزل والوقود الهجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الاولى في العالم.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز التقليدية في النرويج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الاولى في العالم.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز التقليدية في النرويج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).