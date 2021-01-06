بعد إغلاق دام لـ10 أشهر.. الثقافة تستعد لإعادة افتتاح المتحف العراقي

2021/01/06 | 07:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستعد وزارة الثقافة والسياحة والاثار لإعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور بعد غلقه لعشرة أشهر .

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