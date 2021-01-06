الجمارك تنهي أزمة الحاويات المكدسة في الموانئ

2021/01/06 | 07:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهت الهيئة العامة للجمارك أزمة تكدس البضائع في موانئ ام قصر، تنفيذا للقرار الحكومي 211، فيما أوصت بتسهيل الاجراءات للمخولين والمخلصين في المنافذ الحدودية.

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