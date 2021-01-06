2021/01/06 | 07:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزالة تماثيل الملك كارلوس من شوارع إسبانيا لـ"دواع أخلاقية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 07:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة تماثيل الملك كارلوس من شوارع إسبانيا لـ"دواع أخلاقية") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة تماثيل الملك كارلوس من شوارع إسبانيا لـ"دواع أخلاقية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).