محمد البلداوي: امريكا تآمرت على الجيش العراقي من خلال مساريين

2021/01/06 | 08:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو كتلة الصادقون النائب محمد البلداوي ان امريكا تامرت على الجيش العراقي من خلال مسارين.وقال البلداوي بحسب بيان لكتلة صادقون تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان” امريكا عمدت بعد 2003 على اضعاف منظومة الجيش العراقي من خلال التدخل في شؤونه والوقف امام اي محاولات لتطويره وخاصة دعمه من خلال منظومات الدفاع الجوي المتطورة او القوة الجوية الذراع القوي للجيش”.واضاف البلداوي،ان”عوامل اضعاف الجيش العراقي من قبل امريكا لم تتوقف بل اخذت بعدا نفسيا وكانت اول بذراتها هي حله بعد 2003 رغم انه كان بالامكان اعادته تهيئته وتدريبه ليكون قوة دفاعية للوطن بعيدا عن اي ارتباط له بالنظام السابق مؤكدا بان امريكا لاتريد جيش عراقي قوي والادلة عل ذلك كثيرة”./انتهى9

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