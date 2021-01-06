سلام الشمري : تحالف سائرون مع تشريع قانون رصين للمحكمة الاتحادية لضمان انتخابات شرعية 

2021/01/06 | 08:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري رفض تحالفه تاجيل اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا .وقال في بيان صحفي ان : سائرون مع اضفاء الشرعية الكاملة للانتخابات المقبلة وهذا الامر لن يتم دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.واضاف الشمري ان اغلب الكتل السياسية حريصة على تشريع كافة القوانين الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي ونقل البلاد لحال افضل.واوضح ان: هذه العملية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون رصين للمحكمة الاتحادية بغية اعطاء الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات.وجدد الشمري رفض تحالفه اي محاولة للبعض بتأجيل الانتخابات بحجة عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية .مبينا ان هذا يعطي دليلا واضحا على خسارة هذه الجهات لجمهورها . وشدد على ان تحالف سائرون سيطالب عند استئناف البرلمان لجلساته الاسبوع المقبل بوضع قانون المحكمة الاتحادية كاولوية للتشريع./انتهى3

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