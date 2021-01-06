ألمانيا تستعد لفترة عصيبة

2021/01/06 | 08:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر يناير الجاري.

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، قالت ميركل مساء يوم الثلاثاء إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا.

وفي الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا.

وقالت: "نعرف أن هناك أفقا مستقبليا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوفرة حاليا".

وأعلنت المستشارة الألمانية تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي كورونا.

المصدر: وكالات

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