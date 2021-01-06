"المتسابقون يمرون قرب سجن لجين الهذلول".. وناشطون ينتقدون

2021/01/06 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار استضافة السعودية سباق رالي داكار الشهير للعام الثاني على التوالي، دعا أنصار الناشطة في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، إلى مقاطعة السباق بسبب ما وصفته بـ"الغسل الرياضي" في إشارة إلى محاولة المملكة لـ"تحسين صورتها وسمعتها المحافظة" في المحافل الدولية.

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