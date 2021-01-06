ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونغرس على نتائج الانتخابات

2021/01/06 | 08:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقي كلمة في أنصاره من البيت الأبيض صباح الأربعاء ، تزامنا مع تظاهرات مؤيدة له وتصويت الكونغرس على تصديق نتيجة الانتخابات.وقال: "غدا سألقي كلمة في الساعة الحادية عشرة صباحا ، الحضور مبكرا ، الأبواب ستكون مفتوحة من السابعة صباحا ..هناك ستكون حشود غفيرة".من جهتها، نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء، خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب.وقالت: "اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، وحتى الخميس 7 كانون الثاني 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات".وأضافت: "ستكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها".ويخطط الآلاف من أنصار ترامب لـ"تنصيب ثان" افتراضي له في الـ20 من كانون الثاني، موعد تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد بنتيجة الانتخابات الرئاسية.وأشار أكثر من 60 ألف شخص على "فيسبوك"، إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره "حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب الثاني"./انتهى9

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