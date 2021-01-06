تسمية سمير كاظم مدربا للديوانية بديلا عن قصي منير

2021/01/06 | 08:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ سمت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي الكابتن سمير كاظم مدربا لفريقها الكروي بديلا عن قصي منير المستقيل.وقال مصدر في الهيئة " ان سمير كاظم وقع للنادي وسيقوم بقيادة الفريق في مباراته امام الزوراء والتي تجري عصر اليوم على ملعب الشعب / انتهى

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