مقتل جندي عراقي واصابة اخر بنيران قناص في ديالى

2021/01/06 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في العراق، أمس الثلاثاء، بان جنديا قتل واصيب اخر بنيران قناص في ديالى....

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