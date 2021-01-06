سامسونغ تفصح عن سلسلة

2021/01/06 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "unpacked 2021"، الذي من المنتظر أن تكشف فيه سلسلة "s21" القادمة.

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