دراسة: الدهون البنية تقي من الإصابة بالأمراض 'المستعصية'

2021/01/06 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسم تمثيلي

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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كشفت دراسة جديدة، عن وجود أدلة قوية على أن الذين يملكون نسبة كبيرة الأنسجة الدهنية البنية في أجسامهم أقل عرضة للمعاناة من مجموعة من الأمراض "المستعصية".

وأفاد الطبيب بمستشفى جامعة "روكفلر" في نيويورك، بول كوهين، معلقا على الدراسة التي تابعت أكثر من 50 ألف مشارك، انه "للمرة الأولى، يكشف بحث عن صلة تلك الدهون بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض معينة"، مبينا ان "هذه النتائج تجعلنا أكثر ثقة بشأن إمكانية استهداف الدهون البُنيّة لفوائدها العلاجية".

وتعتبر الدهون البنية أو الأنسجة الدهنية البُنيّة شائعة بشكل خاص في الثدييات في فترة السبات، إذ تساعدها على تنظيم درجة الحرارة عندما يكون الطقس باردا، ولم يكتشف العلماء، حتى عام 2009، أن بعض البشر البالغين لديهم دهون بنية في أجسامهم أيضا، عادة حول الرقبة والكتفين.

وكانت هناك الكثير من الدراسات على الفئران، والتي بحثت في فائدة وجود تلك الدهون البنية، لكن البحث في البشر كان أكثر ضبابية حتى وقت قريب.

ويبدو أن وجود الدهون البنية يحسن عمليات الأيض (Metabolism) للشخص، بالتالي قد يساعده على إنقاص الوزن.

وأشار كوهين إلى ان "السؤال الطبيعي الذي يطرحه الجميع هو: ماذا يمكنني أن أفعل للحصول على المزيد من الدهون البنية؟"، وأجاب "لا نملك إجابة صريحة على ذلك حتى الآن، لكن الموضوع سيكون مساحة مثيرة للعلماء لاستكشاف في السنوات القادمة".

وبالنظر إلى مجموعة بيانات كبيرة من 52487 مشاركا، وجد فريق البحث دليلا على وجود دهون بنية في أقل من 10 بالمئة من الحالات (5070 شخصا).

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف التي كان المشاركون فيها، فقد طُلب منهم تجنب التعرض للبرد وممارسة الرياضة وتناول الكافيين قبل الفحص، وكلها مرتبطة بنشاط الدهون البنية.

وتبين أن حوالي 4.6 في المئة من المصابين بالدهون البنية يعانون أيضا من مرض السكري من النوع 2، في حين أن هذا الرقم كان 9.5 في المئة في مجموعة "لا تحتوي على دهون بنية".

وشوهدت نتيجة مماثلة في نتائج مستوى الكوليسترول الضار، وتبين أن 18.9 في المئة من الأشخاص الذين لديهم دهون بنية، لديهم نسبة أقل من الكوليسترول الضار، مقارنة بالأشخاص الذين لا تحوي أجسادهم هذا النوع من الدهون .

كما شهد ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني ومرض الشريان التاجي اختلافات إيجابية صغيرة في المجموعات التي تملك الدهون البُنيّة مقابل تلك الخالية منها.

جدير بالذكر ان الدهون البنية ، هي آلية طبيعية تعمل على تسخين الجسم وتنشيطه عندما يكون في محيط بارد، إذ تنتج الدهون البنية الحرارة لتساعد في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة في الجسم.

ر.إ

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