إيران وإمبراطورية الخراب - جلبير الأشقر

2021/01/06 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر نادراً ما يلتفت المعلّقون على «الربيع العربي» وتبعاته إلى أن الحكم الإيراني كان هو المستفيد الرئيسي من الموجة الثورية الأولى التي خضّت المنطقة العربية في عام 2011.



والأصحّ أن نقول إن طهران كانت المستفيد الرئيسي من انتكاسة تلك الموجة الأولى، وذلك من خلال دورها الأساسي والبارز في دعم القوى المضادة للثورة، بدءاً من تدخّلها وأعوانها الإقليميين في إنقاذ نظام آل الأسد في سوريا في ربيع 2013.



وقد تبع ......





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