وزير الدفاع يحذر من حرب اهلية

2021/01/06 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من اندلاع حرب اهلية، فيما اكد الحاجة الى التحالف الدولي.وقال عناد في تصريح صحفي، انه “نحذر من استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية الذي قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها”، مشدداً أنه “يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا”.واضاف “ما زلنا […]

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