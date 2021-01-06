بمناسبة عيد الجيش ... الحكيم يدعو الى الارتقاء بالمؤسسة العسكرية وجعلها في أتم الجهوزية ماديا ومعنويا ولوجستيا

2021/01/06 | 09:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم الى الارتقاء بالمؤسسة العسكرية وجعلها في أتم الجهوزية ماديا ومعنويا ولوجستيا".وقال الحكيم في بيان لمناسبة ذكرى تاسيس الجيش العراقي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه في مئوية تأسيسه الخالدة تتجسد أمامنا سيرة جيشنا العراقي الباسل المفعمة بعبق تضحيات ضباطه وجنوده الغيارى الذين سطروا الملاحم نصرة للأمة والوطن وسلامة أراضيه وآخرها سفره التضحوي الخالد في تحرير الأرض من الإرهاب الداعشي، وفيما توقد مؤسستنا العسكرية الغيورة شمعة قرنها الثاني لايسعنا إلا أن ندعو للارتقاء بواقعها وجعلها في أتم الجهوزية ماديا ومعنويا ولوجستيا./انتهى9

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