الكشف عن خيوط جريمة اسشتهاد قادة النصر في تقرير لجنة التحقيق في العراق

2021/01/06 | 09:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر خبرية عن تقرير اصدرته لجنة التحقيق في اغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العراق تقريرا يكشف عن ادلة ملموسة بشأن عملي...

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