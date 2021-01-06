الصحة العالمية تعلن قائمة بالدول التي اجتاحتها السلالة الجديدة من الفيروس الفتاك

2021/01/06 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة، في حديث، اطلع عليه "ناس" (6 كانون الثاني 2021)، إلى أن "الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير".

وذكرت المنظمة، أن "الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة، بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا".

وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.

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