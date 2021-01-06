2021/01/06 | 09:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

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