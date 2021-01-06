للمرة الأولى منذ شهور.. أسعار النفط فوق الـ 54 دولارا

2021/01/06 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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شهدت أسعار النفط، الأربعاء، قفزة جديدة حيث ارتفعت أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات بعد إعلان السعودية تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في شباط وآذار المقبلين.

وبلغت قيمة العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 6 كانون الثاني 2021، 54,02 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لبيانات منصات البيع، وفي نفس الوقت، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI، بنسبة 0.5٪ ليصل إلى 50,26 دولارا للبرميل.

وكان تداول خام برنت في وقت سابق، عند 53,96 دولارا للبرميل (+ 0.67٪)، وخام غرب تكساس الوسيط - عند 50,23 دولارا للبرميل.

واشارت مصادر الى ان عقود خام برنت القياسي العالمي صعدت 5,34 بالمئة إلى 53,82 دولار للبرميل كما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5,3 بالمئة إلى 50,13 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعد تصريحات لمصدر من "أوبك+" أكد فيها ان " السعودية ستخفض إنتاجها من الخام بأكثر من 400 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين بالإضافة إلى تخفيضاتها الحالية".

ر.إ

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