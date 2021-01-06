يضيف الأدب قيمة إلى الحياة - نادية خلوف

2021/01/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أهمية الأدب للإنسان نسأل أحياناً أنفسنا: لماذا توقفنا عن قراءة الأدب؟في الحقيقة سألت نفسي هذا السؤال، ثم أجبت عنه ببساطة : توقفت عن قراءة الأعمال الأدبية لأنني أقرأ الكتاب من عنوانه ، ومن بضع صفحات فيه فإما أن يجذبني أو أهمله، ومنذ نشوء ما يسمى القضيّة الفلسطينية أصبح الأدب " ثورياً حماسياً" بشكل ربما غير حقيقي، لكنّنا تأثّرنا به شباباً ،وشيوخاً، ثم عرفنا أن أغلبه لا يتجاوز الحديث بلسان ا ......





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