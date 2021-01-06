رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد - أحمد الخميسي

2021/01/06 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي من الأشياء الطريفة التي انتهى بها العام الماضي قول الممثلة عفاف شعيب :" الراجل اللي يفضل غسل المواعين ما يبقاش راجل"! على كده الرجل الذي يغير الحفاضات للطفل يبقى ضاع خالص وخرج من دائرة الرجولة تماما.



وتذكرني تصريحات عفاف شعيب بقصة تحرير العبيد في أمريكا، حين أصدر الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن اعلانا رئاسيا حرر بموجبه نحو ثلاثة ملايين عبد معظمهم تم شراؤهم من تجار الرقيق في أفريقيا للخدمة في المزا ......





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