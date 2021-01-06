2021/01/06 | 09:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، إنه تم حتى الآن، اكتشاف “سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة” في مختلف أنحاء العالم.وأشارت المنظمة، إلى أن “الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير”.وذكرت المنظمة، أن “الأمر يتعلق “بحالات انتشار قليلة، بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا”.وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تعلن قائمة بالدول التي اجتاحتها السلالة الجديدة من كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعلن قائمة بالدول التي اجتاحتها السلالة الجديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعلن قائمة بالدول التي اجتاحتها السلالة الجديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).