انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا.. مرشح يعلن فوزه والنتائج قد تصدر ظهر الأربعاء

2021/01/06 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية ولاية جوروجيا الجمهوري براد رافينسبيرجر لشبكة سي إن إن، مساء الثلاثاء، إن فرز الأصوات في مراكز الاقتراع في الولاية سيتوقف خلال الليل ويستأنف في الصباح، ومن المقرر أن تصدر أولى النتائج بحلول ظهر الأربعاء.

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