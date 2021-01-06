غوارديولا يعلق على إمكانية رحيل دي بروين عن السيتي

2021/01/06 | 09:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن ثقته في بقاء صانع الألعاب المميز البلجيكي كيفن دي بروين في النادي، رغم التقارير التي تتحدث عن توقف المفاوضات بشأن تجديد عقده.وينتهي عقد دي بروين (29 عاما) مع “السيتي” في يونيو 2023، إلا أن النادي قدم له عرضا منذ الآن من أجل تمديد إقامته في ملعب الاتحاد.وأثيرت مزاعم بأن الدولي البلجيكي كان “خائبا” من العرض الذي قدمه بطل إنكلترا عامي 2018 و2019 كونه لم يحصل على العلاوة التي كان يتمناها على راتبه الذي يبلغ 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.ورغم ذلك، يبدو غوارديولا واثقا من تجديد أفضل لاعب في […]

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