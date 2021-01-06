معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية تهبط الأسبوع الماضي ومخزونات الوقود ترتفع

2021/01/06 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الاربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات الوقود.

وهبطت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول يناير كانون الثاني إلى حوالي 491.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 5.5 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 596 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 7.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت 208 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

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