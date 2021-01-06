تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة في ديالى

2021/01/06 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت هيأة الأنواء الجوية، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، تسجيل حدوث هزة أرضية صباح في ناحية مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 12:00:4 صباح اليوم وقد بلغت قوتها (3,3) درجة وتبعد (12) كم جنوب شرق مدينة مندلي من محافظة ديالى".

وأضافت، أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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