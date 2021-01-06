الرافدين يطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الثاني

2021/01/06 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني".

واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

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