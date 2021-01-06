2021/01/06 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر سويدي مزور في مطار البصرة الدولي".وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان مفارز منفذ مطار البصرة الدولي تمكنت من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهما جوازات سفر سويدية يرومان السفر بهما عبر الخطوط الجوية القطرية ، مشيرا الى انه وبعد عرض الجوازين للفحص في مختبر تحليل البيانات والفحص الجنائي تبين أن أحد الجوازين مزور ومحاولة الزوج تهريب زوجته بجواز سفر مزور (الشبيه).واوضح ان عملية الضبط تمت بالتعاون وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم احالتها الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها./انتهى9

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