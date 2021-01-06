الحلبوسي يهنىء الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه

2021/01/06 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه ".وقال الحلبوسي في بيان التهنئة " نتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه، متمنياً لكل قياداته ومراتبه وجنوده دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه.واضاف : لقد سطَّر جيشنا عبر تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل الشهداء سفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته.واوضح إن ما قدّمه جيشنا العظيم طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة./انتهى9

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