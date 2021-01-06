الحلبوسي : ما قدّمه الجيش العراقي مفخرة عظيمة تستحق التخليد

2021/01/06 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن ماقدمه الجيش العراقي طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة.

وذكر الحلبوسي خلال نص تهنأته للجيش العراقي بمناسبة عيده الــ100 والتي حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) ، على نسخة منها أن"الجيش العراقي سطَّر عبر تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل الشهداء سفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته".

وتقدم الحلبوسي بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، متمنياً لكل قياداته ومراتبه وجنوده دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه.

واوضح أن"ما قدّمه الجيش العراقي طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة.

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