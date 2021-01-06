الحلبوسي: ما قدّمه جيشنا طوال مسيرته يعدُّ مفخرة عظيمة

2021/01/06 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بالذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي، فيما بين أن ما قدمه الجيش مفخرة عظيمة.وقال الحلبوسي في بيان، “أتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه، متمنياً لكل قياداته ومراتبه وجنوده دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه”.وتابع: “لقد سطَّر جيشنا عبر تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل الشهداء سفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته”.وبين رئيس مجلس النواب، أن “ما قدّمه جيشنا العظيم طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة […]

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