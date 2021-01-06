ايران توضح مستحقاتها من الكهرباء على العراق

2021/01/06 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الطاقة الايراني أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.

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