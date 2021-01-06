ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر سويدي مزيف في مطار البصرة

2021/01/06 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز}تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، من ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر سويدي مزيف في مطار محافظة البصرة

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