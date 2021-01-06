نائب يكشف عن طريقة جديدة لتهريب العملة الاجنبية من العراق

2021/01/06 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، lان العمالة الاجنبية تساهم في هروب اكثر من 3.5 مليار دولار الى خارج العراق.

وقال المسعودي في مقابلة متلفزة، ان "الشركات الاجنبية وخصوصا في القطاع النفطي جلبت مليون و200 الف عامل عمال اجنبي الى العراق، في حين ان المسجل منهم رسميا في العراق لا يتجاوز الـ 100 الف عامل فقط، أما المتبقي منهم فدخلوا عن طريق التهريب".

واضاف، أن "المسجلين وغير المسجلين ينتمون الى 120 دولة وهؤلاء اخذوا حصة عمل العراقيين، رغم ان القانون العراقي لا يجيز ذلك".

واوضح، أن "كل عامل يتسلم نحو 300 دولار كحد ادنى وفي حال احتساب الارقام فانه يزيد عن 300 مليون دولار شهريا، وسنويا يتم تهريب بنحو 3 مليارات و600 مليون دولار من العملة الصعبة وبذريعة التحويل من قبل العمال الاجانب لبلدانهم"".

واشار الى ان "الكثير من الجهات الداخلية مستفيدة من عمل تلك الشركات وتغض البصر عنها من اجل الاستفادة غير الشرعية".

وتابع، أن "العراق لا يحتاج الا لترتيب اوضاع العمالة في القطاع الخاص والشركات الاجنبية ولا يمكن توسيع العمل في القطاع الحكومي والاعتماد عليه".

ولفت إلى أن "القطاع الحكومي متخم في التعيينات حيث بلغ عدد الموظفين فيه أربعة ملايين و500 الف، أي ان 10% من سكان العراق هم موظفون وهو رقم عال جدا".

جدير بالذكر ان احصائبات وزارة التخطيط تشير الى ان نسبة الفقر في عموم العراق تبلغ 20%، فيما تصل نسبة البطالة الى 13.8%، لكنها ترتفع بين شريحة الشباب الى 27%.

ا.ح

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