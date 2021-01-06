حقل الرميلة النفطي :مواصلة العمل في الظروف الصعبة من اجل العراق

2021/01/06 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان التكيف مع اساليب وآليات جديدة

لتسيير واكمال الاعمال في استجابة

للظروف الحالية أمر مهم جداً، لذا خلال

الأشهر القليلة الماضية شرعت العديد من

الأقسام بتكليف الأفراد للعمل عن بعد من

منازلهم في خطوة للح

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