الانتخابات والتيار الثالث - محسن ابو رمضان

2021/01/06 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان الانتخابات والتيار الثالث .من الطبيعي أن لا يتفاءل الجميع برسالة الأستاذ اسماعيل هنية الإيجابية والتي عمل بها علي تذليل العقبة التي كانت سائدة حول إجراء الانتخابات حيث كان موقف حماس ان تتم بالتزامن اي برسوم رئاسي واحد وكان موقف فتح أن تتم بالتوازي اي واحدة وراء الأخرى علي أن تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني وذلك من أجل بناء الثقة وفق تصور فتح والرئاسة والمراكمة عليها .

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