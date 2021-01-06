الخدمات النيابية تنتقد الحكومة وتحذر من شح الوقود الخاص بمحطات الكهرباء

2021/01/06 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذرت لجنة الخدمات النيابية، من شح الوقود المقدم الى محطات الطاقة، لافتة الى ان الحكومة يجب ان تعي مايجري في ملف الكهرباء وتتدارك الموقف خاصة ان حياة المواطن تعتمد على الطاقة.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تعيد النظر بملف الكهرباء وتتدارك الموقف، بسبب نقص ساعات التجهيز خاصة ان العراق يمر بفصل الشتاء الذي يجب ان تكون فيه زيادة كبيرة بساعات التجهيز”.

واضاف ان “وزارتي الكهرباء والنفط ان تدركان ان حياة المواطن تعتمد على الطاقة، وكذلك الدوائر الخدمية التي بدأت تعاني من شح الوقود المقدم اليها بسبب اجراءات السلطات التنفيذية”.

وبين ان “المواطن ناقم على اجراءات الحكومة، اذ ينبغي ان تجد معالجات للوضع الراهن، وتوفر الوقود وتستبدل المحطات العاملة بالوقود غير المتوفر بمحطات اخرى تعمل على الوقود المنتج محليا من اجل تجاوز النقص في ساعات التجهيز”.



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