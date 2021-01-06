قاسم سليماني يحاصر لبنان.. الهيمنة الإيرانية تكشف وجهها

2021/01/06 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للبنان مطار مدني واحد في بيروت، يستخدمه كل اللبنانيون من كل المشارب والولاءات والطوائف، وللمطار مخرج واحد باتجاه بيروت ومنه تتفرع الطرق إلى المناطق.أول ما يستقبل الزائر أو العائد إلى لبنان، صور متراصفة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على طول طريق المطار، زاد عددها بمناسبة الذكرى السنوية لمقتله في غارة أميركية على الحدود السورية العراقية مطلع العام 2020، إلى حد يشعر الواصل إلى بيروت وكأنه دخل أحد شوارع طهران.

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