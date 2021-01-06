عرض سيارة ترامب للبيع

2021/01/06 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيراري إف 430 الفاخرة للبيع في مزاد علني، بسعر أولي يتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" فإن السيارة من موديل 2007 ستذهب إلى المشتري مع نسخة من المستندات التي تؤكد المعلومات حول مالكها الأول بعد التسليم.

وأشار الموقع إلى أن "وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وعنوان تسجيلها هو برج ترامب الشهير".

واستخدمت السيارة حوالي 6910 أميال (أكثر من 11 ألف كيلومتر)، وهي بتصميم داخلي من الجلد البيج مع رموز العلامة التجارية الأصلية.

وسيقام المزاد في الفترة من 7 إلى 16 يناير أي قبل فترة قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ونشر موقع "Flyin18T Motorsports" صورة سيارة ترامب المعروضة للبيع عبر "تويتر".

PUKmedia / وكالات

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