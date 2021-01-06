السلالة البريطانية لكورونا تنتشر في 41 دولة

2021/01/06 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن، الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير.

وذكرت المنظمة، أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

في منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.

PUKmedia / وكالات

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