مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية

2021/01/06 | 10:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني”.وأضاف، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو في أي مكان يتواجد فيه”.

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