مفاجأة.. نادٍ انجليزي يرغب التعاقد مع راموس

2021/01/06 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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فجر الإعلامي الإسباني كريستوبال سوريا مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن ليفربول الإنجليزي يريد الحصول على توقيع مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس.

ويسعى النادي الإنجليزي للاصطياد في ماء ريال مدريد العكر مستغلاً عدم تجديد عقد المدافع الأندلسي مع اللوس بلانكوس حتى الآن، وتعقد مفاوضات التجديد بين الطرفين مؤخراً.

راموس أصبح يحق له التفاوض مع أي فريق علناً دون أي مشكلة بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده بكانون الثاني الجاري، على أن يرحل مجاناً عن اللوس بلانكوس في نهاية الموسم الجاري.

سوريا قال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن ليفربول مهتم بترميم دفاعه بوصول راموس للأنفيلد.

ويعتبر كريستوبال من الأشخاص المقربين من راموس حتى أنه حضر حفل زفافه في الأشهر الماضية.

وعبر التشيرنجيتو أيضاً أكد الإعلامي الإسباني خوانفي سانز بيريز أن "ريال مدريد قد لا يتمكن من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان، بسبب الأمور المالية التي ستمنعه من دفع الراتب الذي يريده راموس للاستمرار في مدريد".

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