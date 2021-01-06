أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية والصيرفات لهذا اليوم

2021/01/06 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية ومكاتب الصيرفة.

وجاء سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية بـ 144,750 دينار عراقي، بينما سعر شراء الدولار بـ 142,750، ويعد هذا السعر بشكل تقريبي في مكاتب الصيرفة.

أما الأسعار الدولية، فإن سعر الدولار مقابل التومان الإيراني 100 دولار لكل 2590 تومان وبشكل تقريبي، وكل 100 يورو تساوي 123,00 دولار، وكل 100 باوند تقابل 136,23 دولار، بينما كل 100 دولار تبلغ 739,20 ليرة تركية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً بـ 1945,40$، أما سعر برميل نفط الخام برنـت فبلغ سعره 53,88 دولار، في حين بلغ سعر برميل نفط الخام الامريكـي بـ 50,00 دولار.

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