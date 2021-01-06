بالفيديو.. الكاظمي يكشف خريطة انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/01/06 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن خطة انسحاب القوات الامريكية من العراق.

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